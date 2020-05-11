Врач объяснила, почему много фруктов есть не стоит

Активное употребление фруктов и ягод — залог здоровья, молодости и стройности. Это главный посыл модных современных диетологов и экспертов по здоровому питанию. Однако такая логика ошибочна, говорит эндокринолог Наталья Севастьянова. Больше — не значит лучше для организма. По словам врача, во фруктах много сахара. Причем, в основном фруктозы. А в избытке она оказывает серьезную нагрузку на печень.«Глюкоза в организме — главная энергетическая валюта. Фруктоза, которой изобилуют фрукты, понятна только для печени. По факту, фруктоза — это местечковая валюта, которую органу надо куда-то пристроить. Печень к большим партиям легализации фруктозы банально не готова», — образно рассказала врач.Читайте на Информинг.Ру: Названы продукты, которые при определенных обстоятельствах небезопасны для здоровья

Многие люди возмутятся, апеллируя тем, что кушают много фруктов и ягод, в первую очередь, из-за витаминов и минералов, которые способствуют укреплению иммунитета. Это настоящий самообман, считает эндокринолог-диетолог.«При современной селекции количественная характеристика витаминов и минералов во фруктах и ягодах является весьма условной. Таким образом, съев условный фрукт, человек вряд ли закроет свои потребности в важных микронутриентах», — говорит медик.Она напомнила, что запастись витаминами наперед, потребляя «тоннами» фрукты и ягодки, не получится. Все дело в том, что водорастворимые витамины очень быстро выводятся из организма вместе с мочой, но печень еще долго будет справляться с фруктозой, которая, к тому же, еще и оказывает эпигенетическое воздействие.Фруктоза, предупреждает врач, может считаться настоящим троянским конем, агентом-провокатором для организма, действие которого может вылиться в различные заболевания.Значит ли это, что надо отказаться от употребления фруктов? Конечно же, нет! Однако усердствовать не стоит. Потреблять надо в меру. Врач считает, что парочки фруктов, эквивалентных по размеру средним яблокам, вполне достаточно — например, в таких комбинациях, как яблоко+яблоко; яблоко+груша; банан+яблоко и так далее. Яндекс Дзен