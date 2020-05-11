Около тысячи тонн гуманитарной помощи направил Туркменистан в Россию

МИД РФ поблагодарил Туркменистан за гуманитарную помощь, предоставленную на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.

kremlin.ru

Ашхабад направил в Россию груз весом около тысячи тонн.

В состав помощи вошли текстильная продукция, стройматериалы и продовольствие. Товары направят в российские медучреждения и в организации, которые оказывают социальную поддержку гражданам из группы риска, пишет bfm.ru.

«Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении российского МИД.

Ранее в Туркменистане запретили носить маски и наложили табу на слово «коронавирус». Работа по предотвращению проникновения вируса проводится, но не освещается официальными СМИ, полуофициальные пишут о COVID как о части зарубежной повестки.

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