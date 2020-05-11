В прошлом Марс был «голубой планетой»: один метеорит позволил ученым выяснить всю правду

24 апреля в издании Nature Communications была опубликована научная работа, раскрывающая прошлое Красной планеты. Как оказалось, метеорит содержал карбонаты, а они формируются только при наличии жидкости. Если миллионы лет назад на Марсе была вода, значит, там вполне могли появиться простейшие формы жизни.

Исследователи изучили метеорит, который вылетел с Марса четыре миллиарда лет назад (Земля для сравнения старше всего на полмиллиарда лет). Объект носит название «Аллан Хиллс 84001». Его сумели обнаружить в Арктике в 1984 году.

Метеорит содержал минералы под названием карбонаты. Эти образования достаточно легко найти в природе, к примеру, их много в водоемах. По мнению специалистов из Токийского технологического института, находка является доказательством того, что на Красной планете были реки и озера. 29 апреля они сообщили о своих предположениях на сайте вуза.

Как правило, карбонаты оседают в грунтовых водах. Это дает право полагать, что Марс в прошлом был влажным, имел богатую флору и фауну. Возможно, планета даже имела голубой цвет, как сегодня Земля.

Также в метеорите был обнаружен азот, а это основное соединение, которое выделяют бактерии. Данное открытие говорит уже об органическом мире. К сожалению, вряд ли когда-либо удастся выяснить, кто же именно обитал на Марсе. Ученые также говорят, что азотосодержащие соединения могли прилететь на Марс с космическими телами, а не сформироваться на нем.