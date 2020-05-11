Profitlab отзывы | вся правда о компании профитлаб (Бутлерова 17)

По качеству контента ничего сказать не можем. Но регулярность завидная.

Что общего между Профитлаб и Рост Капитала?

Изучая информацию по Профитлаб, мы наткнулись на несколько материалов, в которых указывается, что эта компания является «двойником» компании с довольно сомнительной репутацией. Нас это насторожило, и мы решили разобраться, кто есть кто.Пример: https://tdp-moskva.ru/articles/brokerskie-i-treyderskie-kompanii/profitlab-online-profitlab-onlayn-butlerova-17-novoe-nazvanie-staroy-shkoly-kak-vernut-dengi-pomoshch/

Дело в том, что по тому же физическому адресу ведет или вела деятельность на первый взгляд похожая компания: Рост Капитала / Визави Клаб / Московский аналитический центр с довольно сомнительной репутацией.

Рост Капитала. Визави Клаб. Московский аналитический центр

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, офис NeoGeo, 3 этаж., ком.239.

Сайт: www.rostkapitala.com (недоступен)

Период работы: с 2018 года. Сайт уже не открывается, в конце 2019 года перестали обновляться соц. сети

Соцсети: https://www.facebook.com/rostkapitala, https://www.instagram.com/rostkapitala, https://vk.com/rostkapitala, https://t.me/rostkapitala

Брокеры: работают с Forex Optimum, VZV IMPEX LTD – брокеры ноунеймы. Не очень популярны в России и мире.

Схема работы:

1. Предлагают работу трейдером.2. Обучают на демо счете3. Склоняют на открытие реального счета с внесением собственных средств.4. Зарабатывают с проигранных денег.

Отзывы: очень много, негативные.

Профитлаб

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, офис NeoGeo, 4 этаж., ком. 4045.

Сайт: Profirlab.online

Период работы: с начала 2019 года. Сайт открывается по ссылке https://profitlab.online

Соцсети: https://t.me/analyticsfx, https://vk.com/profitlab_online

Брокеры: не представляют брокеров. Вы можете использовать полученные знания у любого брокера на рынке, например у популярных: Альпари, FxClub, Alfa-Forex.

Схема работы: обучают по индивидуальной программе платно и бесплатно. Проводят клубные мероприятия, где можно обсудить повестку, познакомиться с единомышленниками.

Отзывы: отзывов не нашли – возможно, связано с тем, что компания совсем молодая. С одной стороны плохо, а с другой – наоборот, так как обычно отзывы пишут негативные.

Отметим, что это все же разные кампании и нужно тщательно изучать информацию прежде, чем делать однозначные выводы. Ведь в наше время очень легко зарабатывать на, казалось бы, неочевидных вещах, таких как плохая репутация компании или отрасли в целом. О чём мы? Сейчас расскажем.

Чарджбэк – новая схема мошенничества

Не так давно в Интернет стало появляться много информации о так называемом чарджбэке (процесс возврата опротестованного покупателем платежа по банковской карте).

Предприимчивые люди смекнули, что людей, которые теряют свои деньги на финансовых рынках сейчас становится очень много. Компаний, которые предоставляют услуги на финансовых рынках тоже немало. Можно на таких людях и компаниях заработать дополнительно. Схема очень простая.

Собирается большой список компаний из сферы финансов. Чем полнее, тем лучше. Речь о финансовых аналитических центрах, брокерах, а также брокерских онлайн-школах. Как раз одной из таких компаний и является обучающий центр Профитлаб (Profitlab).

Затем создается реклама с посылом «Потеряли деньги в компании %Brand%? – Наши юристы помогут вернуть». Под рекламу генерируются страницы, которые выставляют все компании из списка в негативном ключе.

К примеру, по запросу «Альпари» (известный брокер) попадаются рекламные сообщения с обещанием вернуть «слитые» деньги с помощью процедуры чарджбэк.

Таким образом искусственно создается негативный фон вокруг бренда компании. Это можно монетизировать, вымогая деньги у самой компании в обмен на то, чтобы убрать порочащую информацию со своего сайта/рекламной кампании. Это первый вариант заработка.

Если вы торговали на рынках и потеряли (не важно как) свои деньги, то вам предлагают вернуть потерянные деньги (само собой, это актуально в привязке к конкретному брокеру).

Вступают в ход «юристы», которые гарантируют возврат денежных средств (чарджбэк). Все делают якобы бесплатно. Спустя некоторое время вы узнаете, что вам все же потребуется оплатить их комиссию.

После оплаты комиссии юристы исчезают.

Получается, тройная выгода.

1. Возможность заработать на шантаже компаний.2. Возможность заработать на людях, кто потерял деньги.3. Торговля персональными данными тех, кто потерял деньги на финансовых рынках.Вывод простой: информации в Интернет сейчас много. Нужно подходить к ней критически. Анализировать и проверять факты. Отзывы любой тональности можно купить, подделать.

А что с «Профитлаб»? Стоит ли доверять компании?

Если коротко: присмотреться, пока не доказано обратного. Главные плюсы и минусы:

+ Есть физический адрес в Москве. Классный офис. По номеру телефона всегда можно дозвониться.+ Есть возможность получать знания дистанционно – один на один с преподавателем.+ Есть бесплатные вводные занятия – дальше вы сами решаете, подходит ли вам обучение или нет.— Мало реальных отзывов. Можно спутать с другой компанией из-за обилия фэйковых страниц. Нужно действительно разбираться, где правда, а где ложь.— Работают не так давно. Пока не понятно, насколько качественное у них обучение.— Малоинформативный сайт. Говорят, что сайт на редизайне.+ Проводятся клубные дни, где можно узнать, что происходит на рынках, и познакомиться с единомышленниками.+ Самое главное: не навязывают какого-либо брокера. Если работаешь с кем-то, работай дальше. Если нет, то порекомендуют действительно надежных и известных: Альпари, Форекс Клаб, Альфа Форекс.