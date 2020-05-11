Оперштаб Алтайского края сообщил четвертом случае смерти пациента коронавирусом

11 мая в Алтайском крае зарегистрирован четвертый случай смерти человека, инфицированного вирусом COVID-19. Речь идет о пожилой женщине, которая получала лечение в госпитале городской больницы № 5 Барнаула. Как сообщил Оперативный штаб Алтайского края, врачи боролись за ее жизнь, но спасти пенсионерку не удалось.

По данным краевых властей, 69-летняя жительница Барнаула находилась в отделении анестезии и реанимации в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Вследствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями. Несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, сохранить жизнь женщине медики не смогли.

Минздрав региона обращает внимание жителей края, что все случаи смерти с коронавирусной инфекцией наступили у пациентов старше 55 лет, что говорит об уязвимости лиц данной возрастной категории.

Напомним, что в крае за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они зафиксированы в Барнауле – 12 человек, Бийске – 12, Благовещенском районе – три, Новоалтайске и Змеиногорском районе – по два, в Заринске, Славгороде, Тальменском, Третьяковском, Косихинском, Бурлинском, Мамонтовском районах – по одному.