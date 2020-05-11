Остановить прослушивание

close





Виталий Белоусов/РИА «Новости»

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/17d5b256e1316901134b578155635962.jpg" alt="Число случаев заражения коронавирусом среди российских военных увеличилось до 1723" />

Число случаев заражения коронавирусом среди российских военных за сутки увеличилось на 67, достигнув 1 723, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Установлено 1 723 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также коронавирусом заразились 55 воспитанников довузовских учебных заведений, 1 132 учащихся военных вузов и 407 человек гражданского персонала. Всего в армии и военных учебных заведениях коронавирус подтвердился у 3,3 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч

— В Польше число смертей от коронавируса достигло 800

— Более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США