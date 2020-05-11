Климкин: Россия не имеет права отмечать День Победы

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Efrem Lukatsky/AP

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин выразил мнение, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

По его словам, исторический подход Европы и Украины к Второй мировой войне якобы основан на принципе «никогда снова». Климкин утверждает, что Россия использует День Победы для того, чтобы «мобилизовать и раскручивать на новые войны».

Бывший дипломат также призвал украинцев проявлять бдительность, чтобы не поддаваться на «исторические провокации» со стороны Москвы.

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