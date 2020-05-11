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Vladislav Culiomza/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/866/12792866/RTX6O8HF-pic905-895x505-9242.jpg" alt="Выборы президента Молдавии могут состояться 1 ноября" /> </p> </p> <p>

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что предложит парламенту страны провести выборы главы государства 1 ноября 2020 года, сообщает РИА «Новости».

В последнее время появились слухи, что власти могут отменить или отложить выборы президента Я решил предложить парламентскому большинству на следующем заседании назначить 1 ноября днем выбора президента Молдавии», — заявил Додон.

Ранее выборы главы республики власти страны планировали провести в период с 23 октября по 23 ноября. Действующий глава государства пока не подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок.

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