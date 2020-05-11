Песков: все меры безопасности были соблюдены при выступлении Путина у Кремля

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«Россия 24»
Все необходимые меры безопасности были предприняты во время визита президента России Владимира Путина в Александровский сад в Москве 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Разумеется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Утром, 9 мая, Путин поздравил всех ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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