Песков: все меры безопасности были соблюдены при выступлении Путина у Кремля

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«Россия 24»

Все необходимые меры безопасности были предприняты во время визита президента России Владимира Путина в Александровский сад в Москве 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Разумеется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Утром, 9 мая, Путин поздравил всех ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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