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Carl Recine/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/4e6c612fd69b02dfc248044e1ca20cf4.jpg" alt="Биолог объяснила причину неточностей тестов на коронавирус" />

Тесты на коронавирус могут показывать отрицательный результат на всех стадиях заболевания из-за того, что организм не вырабатывает антитела к инфекции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова профессора американской Школы системной биологии GMU, доктора биологических наук Анчи Барановой.

«Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии», — сказала Баранова.

По ее словам, на этой стадии иммунитет может победить коронавирус и без выработки антител. На более поздних этапах заражения, когда организм выделяет соответствующие белки и побеждает вирус, воспаление внутренних органов все еще может продолжаться.

Она добавила, что в последней фазе заболевания «вирус размножается на довольно низком уровне» и так же может быть не обнаружен. Главным фактором выздоровления в это время становится «стойкость организма».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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