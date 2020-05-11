Bloomberg: Эрдоган одержал редкую внешнеполитическую победу в Ливии после того, как баланс сил изменился в пользу Триполи

Ливия раскололась в 2014 году между враждующими группировками. Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с генералом Халифом Хафтаром в прошлом году начала военную кампанию при поддержке России, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы свергнуть обосновавшееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС), напоминает агентство.

Эрдоган оказал военную поддержку ПНС в прошлом году, когда оно был на грани поражения. Теперь, сторонники ПНС оттеснили силы Хафтара и даже начали осаду военных баз ЛНА.

«Борьба за Ливию ещё далека от завершения. Однако, по крайней мере, на данный момент Эрдоган может насладиться некоторым тихим — и редким — удовлетворением от своего курса во внешней политике, который, кажется, идёт правильно», — отмечает Bloomberg.

Однако турецкому лидеру ещё рано объявлять победу в Ливии. Полный успех потребовал бы гораздо больших турецких ресурсов, но на президента Турции и так оказывает давление напряжение от вспышки коронавируса и подорванной экономики, заключает Bloomberg.