«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО

У зв’язку з послабленням карантину «Волинська Голландія» від сьогодні відкрила тюльпанове поле для відвідувачів.

Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

Нагадаємо, тюльпанове поле, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкрили для відвідувачів на 3 дні.

Директорка з виробництва «ЛіліЛайну» Тетяна Пашковська зазначила, що фермерське господарство цьогоріч придбало нові сорти тюльпанів.

«Закупили нову колекцію, 25 нових сортів тюльпанів. Наприклад, сорт «Айс-крім» — це популярний сорт елітних тюльпанів в Нідерландах. Загалом ми вирощуємо майже 400 сортів тюльпанів», — розповіла Тетяна Пашковська.

Власник поля, директор фермерського господарства «ЛіліЛайну» Олександр Подзізей зауважив, що роботи на тюльпановому полі відбуваються постійно протягом року.

«Це цілий цикл: починаємо садити осінню спеціальною машиною, на зиму накриваємо соломою, весною відбувається полив. Деякі сорти вже зрізали, але приблизно 80% квіткового врожаю ще можна нині побачити відвідувачам «, — каже Олександр Подзізей.

Також він додав, минулого року за весь час фестивалю було понад 5 тисяч відвідувачів. Проте цього року через карантин прогнозують меншу кількість людей.

Однак незважаючи на те, що в Україні досі триває карантинний період, помилуватися тюльпанами у день відкриття поля для відвідувачів приїхали сотні людей. Поруч з тюльпановим полем відвідувачів пригощають кавою, солодощами та іншою їжею. Поруч продають квіти, мед, навіть текстильні вироби.