​Брифинг оперштаба РТ по ситуации с COVID-19. Главное

Оперативный штаб Татарстана проводит брифинг, посвященный постепенному выходу республики из режима ограничений на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Меры приняты в соответствии с задачами, озвученными на совещании 6 мая президентом РФ, и на основании методических рекомендаций, направленных Роспотребнадзором в республику, заявила вице-премьер РТ, глава оперштаба Лейла Фазлеева.

Вот главные заявления брифинга:

с 12 мая отменена система цифровых пропусков и необходимость получения справки;

при выходе из дома обязательно ношение маски, респиратора, повязки, в торговых учреждениях и общественном транспорте кроме маски обязательно ношение любых перчаток, которые есть у гражданина;

возобновляют работу организации сферы услуг и объекты, которые реализуют непродовольственные товары. У таких объектов площадь торгового зала должна составлять до 400 кв. метров. Также необходим отдельный наружный вход. Также открываются автосалоны;

разрешается регистрация браков, количество участников ограничено 10;

до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации запрещены массовые мероприятия, в том числе в парках, скверах, ТЦ и в иных местах;

по-прежнему не будут работать спортивные центры, бани, сауны, кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры и иные развлекательные организации, санаторно-курортные, реабилитационные центры, детские лагеря, ТЦ и розничные рынки;

запрет на работу торговых учреждений в ночное время сохраняется, исключение — аптеки и АЗС;

одиночные прогулки разрешены, рекомендуется обязательно носить маски и не заходить в парки;

экзамены для 9-х и 11-х классов не отменены, расписание ЕГЭ должно появиться после 12 мая;

абонентскую плату за детсад планируется брать с 12 мая, но этот вопрос пока обсуждается в правительстве;

детей в сады нужно провожать только в масках. На входе в сад воспитанникам будут мерять температуру;

в Татарстане заражены коронавирусом 5 медицинских работников, еще 43 контактные — они сдали анализы;

детям в детсадах будет разрешено гулять, но в группах не более 12 человек в группах. Посторонних людей не допустят до работы;

оптимизируются не первоочередные расходы бюджета РТ;

человека оштрафуют за нарушение ограничений, даже если он просто находится на улице без маски, не заходит в магазины или транспорт;

заслоны на въездах в города снимаются с завтрашнего дня;

вопрос открытия стоматологических клиник рассмотрят через неделю, решение будет принято с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации;

готовится постановление об освобождении владельцев ТЦ от уплаты некоторых налогов, также будут внесены предложения по поддержке перевозчиков;

роста домашнего насилия на фоне самоизоляции в республике нет;

обжаловать штраф за нарушение самоизоляции можно через суд.

Фазлеева также обратила внимание на то, что организации и предприятия, в отношении которых смягчили ограничения, должны строго соблюдать санитарные нормы. Роспотребнадзор ранее передал свои рекомендации бизнесу. Она также указала, что настоятельно рекомендуется сохранять режим самоизоляции, и сотрудники, которым необязательно выходить на работу, не следует появляться на улице.

Ситуация по COVID-19 продолжает оставаться непростой, указала руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. По ее словам, благодаря ограничениям удалось избежать взрывного роста числа новых случаев. При этом вирус никуда не исчезнет, и нужно научиться жить с ним, указала главный санитарный врач республики. Необходимость ношения перчаток связана с тем, что один из путей распространения коронавируса — контактно-бытовой, через грязные руки. Кроме того, перчатки защищают от привычки потрогать лицо, кроме того, граждане могут забыть помыть руки, а перчатки нужно снимать.

«Сегодня та беспечность, которую демонстрируют наши жители, а часто работники торговли, избегая ношения масок, будет пресекаться и жестко наказываться. И мы должны не стесняться вместе с вами делать замечания таким лицам. Да, возможно такие лица считают себя героями, демонстрируя, на их взгляд, смелость и отсутствие боязни заразиться. Но мы не должны забывать, что они могут быть источником [заражения] для других людей», — подчеркнула спикер.

5 системообразующих предприятий в республике обратились за льготными кредитами, рассказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Также поступило 354 обращения по отсрочке выплат микрозаймов, более 40 обращений в рамках программы субсидирования стоимости доставки. Выдано более 800 млн руб. льготных кредитов на выплату заработных плат. По программе реструктуризации кредитов одобрены более 1,2 тыс. заявок на сумму более 22 млрд рублей. Одобрено также 131 заявка на кредиты от МСБ на сумму 8 млрд рублей.