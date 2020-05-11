Путин решит, стоит ли продлевать нерабочие дни

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mavit
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11 мая президент России Владимир Путин проведет очередное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусной инфекцией и возможность продления нерабочих дней. Ранее глава государства поручил составить составить рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, сообщает ТАСС.

Путин решит, стоит ли продлевать нерабочие дни

Владимир Путин.

kremlin.ru

Напомним, что на последнем совещании с главами регионов Путин заявил о необходимости продления нерабочих дней. А также о подготовке к снятию ограничений и возвращении к нормальной жизни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 мая сообщила о подготовленных рекомендациях по снятию мер, оно должно пройти в три этапа.

На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.

На втором — те же объекты, но большей площади и с таким же с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям.

Путин тогда отметил, что регионы должны сами решать, где можно ослаблять ограничительные меры, а где, напротив, ужесточать их, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

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