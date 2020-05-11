11 мая отмечается несколько церковных праздников

Сегодня в понедельник, 11 мая, представители православного христианства будут отмечать сразу три праздника. Благодаря перечню событий они заранее знают о проведении любого церковного праздника, дате начала и завершения поста и о том, память какого святого почитают сегодня. Помимо этого данные списки помогают верующим помнить о важных религиозных событиях в истории православного христианства.

Какой праздник сегодня, 11.05.2020, церковный

В этот день почитают память двух святых апостолов, а именно Иасона и Сосипатра, которые обучались у апостола Павла и проповедовали Евангелию. Они были приговорены к заключению на острове Керкира, что рядом с Грецией, местным правителем за то, что осуществляли обряды крещения местного населения. В частности они покрестили и доч правителя, которую сам отец приговорил к смертной казни за это.

Также в этот день почитают память о святых трех братьях, Дады, Максима и Квинтилиана. За то, что они исповедовали христианство, их к смертельной казни приговорил император Диоктилиан.

Кроме этого одиннадцатого мая почитают память о епископе Туровском Кирилле, который жил в двенадцатом веке и писал духовные сочинения.

Были к этому дню и погодные приметы. Если солнце всходило ясно, такое же ясное ожидали лето. Добрый урожай предвещала теплая ночь и звездное небо, или, что, пожалуй еще проще и вкусней: устроить этим днем плотный сытный обед, тогда, глядишь, уродится всего богато и на пашне, и на огороде.

Именинники в этот день: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.