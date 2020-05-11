В Новосибирске будет приниматься решение о дальнейшей судьбе карантина

Конкретные меры по постепенному снятию ограничений после 12 мая будут приниматься руководством Новосибирской области, исходя из эпидемиологической ситуации и рисков для здоровья и жизни граждан. Об этом сообщил оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Будет продлен карантин в Новосибирске или нет

«От нашей дисциплины, собранности, соблюдения всех требований карантина в период майских праздников, сейчас как никогда зависит здоровье и будущее всех жителей Новосибирской области. Для того, чтобы эпидемия наконец-то пошла на спад, необходимо максимально строго соблюдать все меры предосторожности при выезде на дачные и садовые участки, не нарушать режим самоизоляции в населенных пунктах, воздержаться от визитов гостей, сбора больших компаний и необязательных поездок», — рассказали представители оперштаба.

Напомним, в соответствии с указом президента России режим нерабочих дней продлен до 11 мая.

Глава России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, чтобы обсудить с камбином возможность продления режима нерабочих дней.

В зависимости от эпидемиологической обстановки главы регионов смогут самостоятельно решать вопросы по смягчению режима самоизоляции с 11 мая.

«В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения», — поведал президент.

Путин поручил правительству разработать пакет мер поддержки экономики и граждан в связи с эпидемией, а также начать подготовку «плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики