В России готовы отменить ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения готово отменить экзамены для российских учащихся 9 классов в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. На сегодняшний день можно говорить о том, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Отменят ОГЭ в 2020 году или нет: новости из-за коронавируса

Замминистра просвещения отметил, что в сдача ОГЭ в этом году может быть отменена только при крайне неблагоприятном развитии ситуации с эпидемией COVID-19. На данный момент экзамены должны начаться 1 июня, а завершиться 31 июля.

Причем каждый регион может самостоятельно определить даты сдачи ОГЭ по русскому языку и математике в зависимости от обстановки.

Сокращать учителей и переводить всех на дистанционное обучение пока министерство просвещения не собирается, ибо у 700 тысяч детей в России нет технической возможности для этого. Да и такой формат для государства обойдется дороже.

После 12 мая российские студенты продолжат обучение в дистанционном режиме. Им не придется ходить на занятия. Исключения составят лишь те студенты, которые живут в общежитиях. Преподавателям рекомендуется вести занятия дистанционно до 31 мая.