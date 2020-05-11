Стало известно, какие магазины могут открыть 12 мая

Первый этап выхода России из режима самоизоляции предполагает открытие небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Это означает, что небольшие магазины одежды и обуви смогут возобновить свою роботу, но при условии, если будет ограничен одновременный контакт большого количества покупателей.

Какие магазины откроют в России с 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова представила план выхода России из режима самоизоляции, введенного из-за эпидемии коронавируса, который состоит из трех этапов:

открытие объектов торговли с соблюдением дистанции;

начало работы образовательных организаций и точек торговли большей площади с ограничением числа обслуживаемых посетителей;

открытие парков, гостиниц и предприятий общественного питания.

Согласно предоставленному плану, в первую очередь откроются объекты торговли и услуг, чья работа необходима для обеспечения процесса жизнедеятельности граждан. К ним относятся:

магазины одежды и обуви и другие непродовольственные магазины, площади торговых залов которых не превышает 400 кв.м.;

салоны красоты;

ателье;

услуги быта.

При этом, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что при возобновлении работы сферы услуг необходимо обеспечить соблюдение дистанции. Также в каждом конкретном регионе решение о снятии мер будет принимать его глава, основываясь на три основных показателя – темпов прироста заболеваемости, наличия свободных коек в больницах и охвата тестирования.