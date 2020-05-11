В Москве карантин решено продлить

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая включительно. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. Опасения москвичей о том, что нынешние неудобства сохранятся до начала лета, таким образом подтвердились.

Карантин в Москве: до какого числа

Вместо плато и начала ослабления карантина на этой неделе мы получили ежедневный прирост числа заболевших свыше 10 тысяч и продление режима самоизоляции в Москве до 31 мая. Заодно мы узнали, сколько каждый месяц режима самоизоляции будет стоить российской экономике — 1,5-2% ВВП, или 1,7-2,2 трлн рублей, в годовом выражении. Собянин разрешил возобновить работу только строителям и промышленным предприятиям. Но за это придется заплатить — мэр обязал работающие компании каждые две недели тестировать на COVID-19 по 10% своих сотрудников, и это может обойтись предпринимателям в сотни миллионов рублей.

«Понятно, все мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Но также очевидно, что снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным», — написал в своем блоге мэр Москвы.

Согласно тому же указу, до 31 мая в Москве запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты рестораны, кафе, салоны красоты, торговые и фитнес-центры, парки.

Ранее оформленные рабочие пропуска будут продлены автоматически. Те, кто выходят на работу с 12 мая, должны будут также оформить рабочие пропуска.

Также с 12 мая в Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте. К слову заметить, подобное ограничение вводится в ряде других российских регионов.

Когда отменят карантин

На сегодняшний день этот вопрос является очень актуальным среди россиян. Сейчас можно говорить лишь о том, что окончательно снять все ограничения можно будет только после появления доступной вакцины, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова — а это даже при самых оптимистичных прогнозах произойдет не раньше начала 2021 года.