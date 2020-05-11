Дочь Заворотнюк выступила с оптимистическим заявлением

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о том, что происходит в Москве в связи с пандемией. Девушка опубликовала историю в Instagram со своим мнением. Таким образом можно сделать вывод об оптимизме дочери известной артистки.

Сначала девушка обратилась к подписчикам с вопросом о том, что они думают об окончании эпидемии и снятии ограничительных мер. После этого она выразила надежду в то, что скоро москвичи смогут вернуться к обычной жизни.

«Ребят, как знаете, срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая. Как вы думаете, выпустят ли нас после 31 мая, или срок будет продлен еще и на июнь? Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, положительный настрой. Потому что я уверена, что совсем скоро это уже все закончится, и мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, обрести нашу свободу вновь, и все будет очень хорошо», — сказала Анна.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк в мае 2020 года

stories дочь артистки выложила скрин недавнего интервью американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска. Он является также основателем нейротехнологической компании Neuralink, которая занимается вопросом внедрения чипов в организмы парализованных людей.

Анна Заворотнюк спросила своих подписчиков, знают ли они об этой программе. Разработка корпорации позволит страдающим от паралича людям с помощью внедренного импланта использовать разного рода современную технику для построения коммуникации с окружающими.

Возможно, вопрос дочери Заворотнюк был задан не просто так. Страдающая от онкологического заболевания актриса из «Моей прекрасной няни» пока находится дома, по информации СМИ. Однако точных сведений о ее состоянии до сих пор нет. Также журналистам удалось выяснить, что дорогостоящее лечение уже обошлось семье знаменитости в 12 млн рублей.