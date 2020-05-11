Вопрос о продлении карантина будет решаться сегодня

Президент России Владимир Путин сегодня, 11 мая, выступит с заявлением о дальнейшей ситуации, связанной с продлением карантина и режима самоизоляции. На текущий момент трудно говорить о том, будут ли продлены данные ограничения.

Продлят карантин в России или нет

Президент России Владимир Путин проведет 11 мая 2020 года совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о продлении карантинных каникул. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В конце марта 2020 года Владимир Путин объявлял нерабочим период с 2 по 5 апреля 2020 года. Еще раньше в регионах были закрыты все кафе, рестораны, ночные заведения и торговые центры. Потом карантинные каникулы были продлены до 30 апреля, затем — до 11 мая.

Планируется, что нынешние ограничения, если будет принято соответствующее решение, будут сниматься в несколько этапов. Резких решений ожидать не приходится. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций. На втором — те же объекты, но большей площади и с таким же с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям. Детские сады планируют открыть на втором этапе, а школы — на третьем.

Новости сегодня, 11 мая, о карантине в России

Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета. При этом за последнюю неделю ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России не опускался ниже 10 тысяч человек, а страна вышла на пятое место в мире по числу зараженных.

Нынешние настроения властей, в первую очередь региональных, эксперты связывают с тем, что настроения россиян изменились. «Если в начале апреля у людей были медицинские страхи — заразиться, заболеть, умереть — то сейчас все более активно обсуждаются вопросы, когда мы из карантина выйдем. И основными страхами становятся экономические — потерять работу, социальный статус», — рассказал политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Эксперт отмечает, что популярность карантина среди населения стремительно падает и часть россиян, боясь остаться без работы и денег, подпадает под влияние COVID-диссидентов. Поэтому власти не могут играть в долгую и предпочитают продлевать карантин на небольшие сроки.

В конце апреля президент России поручил правительствую подготовить план поэтапного вывода страны из карантина после 12 мая 2020 года. 7 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова представила Путину соответствующий проект. Согласно документу, первыми на работу будут выводить торговые организации и предприятия сферы услуг ограниченной площади. Последними в стране откроют заведения общепита. И то на определенных условиях.