Надежда Бабкина вынуждена лечиться амбулаторно

Певица Надежда Бабкина победила коронавирусную инфекцию и после месяца лечения в клинике вернулась домой. Правда, как оказалось, на этом лечение Бабкиной фактически не закончилось — она продолжает лечиться в домашних условиях.

Как состояние здоровья Бабкиной на сегодня, 11.05.2020

В самый критический момент у Бабкиной было поражено порядка 80% поверхности легких. Но к моменту выписки поражение легких составляло 40%, поэтому было очевидно: расслабляться после выписки по-прежнему нельзя. И действительно: Надежда Георгиевна продолжает лечиться в домашних условиях, ей прописаны уколы, таблетки, а также дыхательные упражнения.

Бабкина признается: выполнять упражнения ей не просто, они требуют самодисциплины и немного свободного времени, но артистка исправно следует рекомендациям врачей и регулярно делает дыхательную гимнастику.

Тем временем врач Екатерина Осипенко подтвердила опасения поклонников Надежды Бабкиной, что Надежда Георгиевна может лишиться голоса или он изменится настолько, что теперь петь ей будет проблематично. Эксперт объясняет: кашель и изменения в слизистых дыхательных путях, спровоцированные пневмонией, действительно могут повлиять на голос, тем более когда пациент — профессиональный певец.

Что случилось с Бабкиной: последние новости

Артистка попала в больницу 6 апреля. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной пневмония, а тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали что у звезды выявлен коронавирус. В конце апреля стало известно о выписке певицы.

Однако, как писали другие журналисты, опираясь на свои источники, в клинике возмутились такими новостями и заявили, что о выписке речи нет, так как «коронавирус вылечили, осталось разобраться с пневмонией».