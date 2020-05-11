Коронавирус подтвержден у жителей Алтайского края

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб по региону, из больниц за последние сутки никого не выписали.

Новые случаи зафиксированы в Барнауле – 12 человек, Бийске – 12, Благовещенском районе – три, Новоалтайске и Змеиногорском районе – по два, в Заринске, Славгороде, Тальменском, Третьяковском, Косихинском, Бурлинском, Мамонтовском районах – по одному.

На 11 мая общее число заболевших — 707 человек, в том числе 78 детей до 17 лет. Из общего числа заболевших 68 случай – завозных, в том числе два – из-за рубежа. 511 случаев – по контакту с заболевшими, 94 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 121– у заболевших ОРВИ, в 492 случаях – бессимптомное течение. Всего выздоровело 199 человек, за прошедшие сутки выписанных пациентов не было.

На 11 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 43 681 человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 6115 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 9976 человек.