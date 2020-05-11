Cаакашвили предрек Грузии голод, если ее отношения с Украиной испортятся

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Kacper Pempel/Reuters

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что грузинскому народу грозит голод, если отношение между Киевом и Тбилиси будут испорчены. Об этом он сказал в эфире телеканала Mtavari Arxi.

По его мнению, Грузия больше нуждается в Украине, а не наоборот. По словам политика, большая часть того, что люди покупают в магазинах Грузии, «например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, завозится с Украины».

«Украина является очень важным рынком сбыта для нашей продукции. Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — сказал Саакашвили.