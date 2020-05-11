Bloomberg: Пенс ушел на самоизоляцию из-за обнаружения COVID-19 у его пресс-секретаря

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Вице-президент США Майк Пенс во время пресс-конференции в Варшаве, 2 сентября 2019 года

Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters

Вице-президент США Майк Пенс ушел на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря выявили коронавиурсную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные трех источников, знакомых с ситуацией.

Согласно информации одного из источников, Пенс сдал отрицательный тест на коронавирус в воскресенье, 10 мая, однако он «остается дома из предосторожности».

Как стало известно, американский вице-президент пропустил встречу с президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными военачальниками, которая должна была состояться в субботу, 9 мая.

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