Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями из-за решения суда по ЕЦБ

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Урсула фон дер Ляйен

Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила введение санкций в отношении Германии из-за того что, что немецкий Конституционный суд постановил, что действия Европейского центробанка (ЕЦБ) частично не соответствуют основному закону ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление главы ЕК.

По ее словам, Еврокомиссия детально анализирует решение, принятое Конституционном судом в Германии, а также рассматривает «вероятные следующие этапы, в том числе возможность процедуры нарушения (соглашений ЕС. — прим.ред.)».

5 мая данный суд признал, что программа количественного смягчения (расширенная программа покупки активов. — прим. ред.) Евросоюза частично нарушает основной закон ФРГ. После этого ЕЦБ должен в течение трех месяцев доказать «пропорциональность» этой программы. В случае если этого не произойдет, центробанк Германии не сможет принять в ней участие.

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