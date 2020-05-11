На каких автомобилях ездят депутаты АКЗС и их супруги. Как за год поменялся их автопарк

18 депутатов АКЗС, представивших свои декларации о доходах и расходах за 2019 год, не указали ни одного автомобиля. Но большинство из них — люди вовсе не «безлошадные». В их гаражах стоит как минимум одна машина, принадлежащая им или их супругам. У 19 народных избранников — две или больше авто. Автомобильную часть деклараций изучал altapress.ru.

Парламентский центр в Барнауле.

Анна Зайкова

Большие автомобили — большие налоги

Наибольшей популярностью у краевых депутатов пользуются японские и немецкие автомобили, в том числе премиальных марок. Что ж, чем мощнее и дороже автомобили — тем больше уплачено налогов.

Toyota Land Cruiser. Указан в декларациях руководителей сельхозпредприятий Александра Траутвейна и Сергея Бенслера, а также у самого бедного депутата АКЗС юриста Сергея Лямина — машина принадлежит его супруге. Все трое представляют в заксобрании самую многочисленную фракцию — «Единая Россия».

Lexus LX 470 и 570. Японский внедорожник в премиальном исполнении включили в декларацию руководитель алтайского филиала «Алтайвагона» Юрий Кайро, дорожник Сергей Сивец (LX 470), пивовар Вадим Смагин и гендиректор животноводческого предприятия и строитель Александр Демин (LX 570). У Сергея Бенслера две машины и той, и другой серии.

Lexus LX 570 2016 модельного года.

kolesa.ru

Lexus ES 350. Этот премиальный седан стоит в гараже у руководителя фракции «ЕР» и гендиректора СК «Алтайкрайэнерго» Сергея Приба. Сергей Сивец отметил кроссовер Lexus RX 450 Н.

Mitsubishi Pajero. Флагман этой японской марки предпочли руководитель аграрного комитета Сергей Серов, Юрий Кайро и член комитета по здравоохранению Виталий Щербаков.

Mercedes-Benz. Легковой «мерс» стоит в гараже у бизнесмена Анатолия Вытоптова, «бензинщика» Юрия Матвейко и у супруги спикера АКЗС Александра Романенко. А также у директора по производству частной компании Сергея Шабанова (а у его супруги внедорожник Mercedes-Benz GLC 250).

Презентация премиального внедорожника Mercedes-Benz.

Дмитрий Лямзин.

BMW. Автомобили этого немецкого производителя указали в своей декларации Анатолий Вытоптов (внедорожник X5 XDRIVE 201), бийчанин Игорь Пляко и газовик Андрей Хмурович (у обоих люксовый кроссовер X3)

Volkswagen Touareg. Этот премиальный кроссовер задекларировали справоросс Александр Молотов и единоросс Алексей Кривенко.

ГАЗ-3110, «Волга».

ru.wikipedia.org, СС0

Любовь к отеческим авто

«Волга» ГАЗ-21. Этот легендарный автомобиль, выпускавшийся до середины 1970 года, включен в декларации трех депутатов: Николая Бушкова из фракции «ЕР», Владимира Попова и Олега Кравченко из КПРФ (у последнего это единственная машина в семье).

«Волга» есть и у справоросса Василия Железовского — но более поздней модели: ГАЗ-3110.

А вот справоросс Юрий Астанчик демократично ездит на «Ладе» (ВАЗ 21101), Андрей Сартаков из фракции КПРФ задекларировал «шестерку» (ВАЗ 2106), «Ниву» — аграрий и единоросс Сергей Бенслер, у которого это — одна из многих машин.

ВАЗ-2106.

22.мвд.рф

Безлошадные депутаты

Декларации за 2019 год представили 64 краевых депутата. У 18 из них в документ не включено ни один автомобиль.

Без машины в собственности, например, обходится самый состоятельный депутат АКЗС, бизнесмен Дмитрий Аганов. Или дорожник Максим Степин, задекларировавший два дома и две квартиры (он — руководитель «Юго-Восточного ДСУ») и гендиректор «Сибирской медиа-группы» Андрей Абрамов, семья которого имеет четыре квартиры и два нежилых здания.

Но это может и не означать, что они ходят пешком или ездят на автобусе — многие просто регистрируют машины на свои юрлица.

Nissan Patrol в Барнауле

Олег Богданов

Самый солидный автопарк

Между тем, у 19 депутатов и их семей больше одного автомобиля. Лидер по размеру автопарка — Сергей Бенслер: у него, как и в прошлом году, семь легковых машин. По три легковых авто указали пятеро.

Александр Демин: Nissan Patrol 3.0 D Luxury, уже упомянутый Lexus LX 570, у его супруги Nissan Murano.

Алексей Кривенко: Volkswagen Touareg, Nissan Tiida и УАЗ 331512.

Александр Молотов: Nissan Qashqai, Volkswagen Touareg и Toyota Camry.

Алексей Найден: Toyota Rav 4, Audi Q5 и Audi Q3, все это кроссоверы.

Сергей Шабанов: в добавок к упомянутым выше «Мерседесам» у него кроссовер Hyindai Tucson.

Сергей Серов: указал флагманскую модель Mitsubishi Pajero, среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe и УАЗ-469.

Mitsubishi Pajero Sport.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors.

Как изменился автопарк

За год автопарк депутатов АКЗС немного изменился. К примеру, у Владимира Попова из декларации исчез элитарный Bentley Continental. Но остался гигантский пикап Toyota Tundra.

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Жизнь

У единоросса и руководителя крупной барнаульской управляющей компании Анатолия Суворова больше нет Mitsubishi Pajero, указанного в декларации за 2018 год. Зато есть британский внедорожник Land Rover Discovery 4.

Коммунист Мария Прусакова в прошлой декларации указывала две машины супруга (Toyota Land Cruiser 200 и мини-кроссовер Nissan Juke). На этот раз в документ внесен только Nissan Juke. И «жук» находится в ее собственности.

Доходы. Налоги.

pixabay.com

Платят ли они налоги

Большинство автовладельцев исправно платят налоги, включая транспортный, и пополняют казну. Из всех, у кого есть машина, в базе управления судебных приставов нашелся только один депутат-должник по налогам — Сергей Лямин. Правда, конкретный вид налога, который забыл уплатить депутат, не указан.

А еще у двух депутатов — Александра Демина и Максима Талдыкина — в базе приставов числится неоплаченный штраф ГИБДД.

Напомним, самым состоятельным из депутатов АКЗС по итогам 2019 года стал предприниматель Дмитрий Аганов, но и его доход сократился на 70 млн рублей. Несмотря на такие потери, он заработал в 98 раз больше, чем вышеуказанный Сергей Лямин, самый бедный, судя по его декларации, депутат заксобрания.

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