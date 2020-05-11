Амбициозная цель алтайский думец призвал губернатора края открыть Белокуриху туристов

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов записал видеообращение, в котором призвал губернатора Виктора Томенко в самые сжатые сроки вернуть курортную Белокуриху к привычной жизни. По словам думца, это должно стать амбициозной целью для региона — быстрее других возродить туристический потенциал опустевшего в пандемию города. Как заявил Бессарабов, он уже направил соответствующее письмо главе края.

По словам депутата, на такую идею его подвигли слова президента Владимира Путина, который накануне призвал регионы в кратчайшие сроки разработать планы по поэтапному снятию ограничительных мер для скорейшего возвращения к нормальной жизни. «Экономика нашей страны понесла ощутимые потери. И Алтай, к сожалению, не исключение. Но особенно сильно ограничительные меры сказались на туристической отрасли. У меня на округе есть замечательный город-курорт федерального значения Белокуриха, где сейчас обыденная привычная жизнь практически парализована. Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное – люди сидят без работы! Так быть не должно», — заявил парламентарий.

Именно поэтому он 7 мая подготовил письмо на имя губернатора Алтайского края. «Мы все вместе должны добиться этой амбициозной цели… Первыми в России открыть отели и санатории Белокурихи, чтобы туристы всей страны приехали к нам, и в полной мере насладились нашим гостеприимством», — считает Бессарабов. По его мнению, для этого в городе есть все необходимое — предприниматели не падают духом и готовятся к сезону, ремонтируют помещения, оснащают лечебницы новым оборудованием. «Город небольшой, зараженных COVID-19 нет. Cанатории и гостиницы обособлены и готовы соблюдать разумные противовирусные меры. Власти города также готовы двигаться к этой цели», — пояснил думец.

Он добавил, что для этого нужна поддержка Роспотребнадзора. В связи с этим он решил обратиться к Главному государственному санитарному врачу РФ. «Чтобы ее служба поддержала нас, а Белокуриха могла стать пилотной территорией жизни в обновленных условиях!» — заключил Бессарабов.

Напомним, 6 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил обращение федеральному правительству с просьбой оказать прямую финансовую поддержку санаториям, которые уже больше месяца простаивают из-за введенных ограничений. Томенко считает, что здравницы Белокурихи нуждаются в отдельной поддержке – безвозмездной финансовой помощи из федерального бюджета на выплату жалований и другие нужды. «Выправить ситуацию поможет и предоставление кредитов с минимальной или даже нулевой ставкой, отсрочка по уплате таких займов и процентов по ним, а также отсрочка по коммунальным платежам», — полагает глава региона. Как утверждается, данные предложения федеральное правительство приняло к рассмотрению.