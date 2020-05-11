20 человек пострадали при теракте в сирийском Эль-Бабе

Остановить прослушивание
close
Zoe Garbarino/U.S. Army via AP
Один человек погиб и около двадцати получили ранения при взрыве самодельной бомбы в городе Эль-Баб в Сирии, пишет агентство SANA.
Отмечается, что бомба взорвалась рядом с магазином в центре города, контролируемого протурецкими группировками.
В августе 2016 года турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» против исламистов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН
— В Хомсе атакован склад боеприпасов
— Полиция эвакуировала президентский дворец в Австрии из-за сообщения о бомбе