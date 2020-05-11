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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/2d35fa6c3f57608577437f017b31959b.jpg" alt="20 человек пострадали при теракте в сирийском Эль-Бабе" />

Один человек погиб и около двадцати получили ранения при взрыве самодельной бомбы в городе Эль-Баб в Сирии, пишет агентство SANA.

Отмечается, что бомба взорвалась рядом с магазином в центре города, контролируемого протурецкими группировками.

В августе 2016 года турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» против исламистов.

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