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<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/dc9cc2edf58557d84a64e9779599c5a5.jpg" alt="Выборы президента Польши признаны несостоявшимися" />

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, признаны несостоявшимися, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поставление Государственной избирательной комиссии.

Избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов на выборах 10 мая, говорится в постановлении. В соответствии с польским законодательством, новая дата выборов должна быть назначена спикером нижней палаты парламента в течение ближайших 14 дней.

Ранее Госизбирком Польши заявил, что назначенные на 10 мая выборы главы государства не могут состояться в условиях действия мер по борьбе с пандемией коронавируса нового типа, несмотря на принятый нижней палатой парламента закон о заочном голосовании.

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