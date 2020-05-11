Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве и почтил память погибших

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Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в парке Вечной Славы в Киеве и почтил память жертв Второй мировой войны минутой молчания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис главы государства.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что массовые мероприятия по случаю 75-летия Победы в ВОВ на Украине не состоятся из-за пандемии коронавируса.

На Украине, по западному образцу, 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года.

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