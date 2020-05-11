«Ослабление мер предосторожности от COVID-19 для пожилых людей в Турции — это тикающая бомба»

Duvar напоминает, что 4 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что граждане старше 65 лет смогут выходить на улицу в течение ограниченного времени в определённые дни недели после почти двухмесячного пребывания под комендантским часом.

«Если мы не сможем организовать прогулки этой группы по улицам, принять необходимые меры предосторожности и обеспечить охрану здоровья этих людей, то мы всё равно будем рисковать их жизнью. Это тикающая бомба», — сказал Саваш.

Эксперт отметил, что разрешение пожилым людям выходить на улицу может спровоцировать вторую волну инфекции в стране.

Между тем Саваш добавил, что необходимо действительно ослабить некоторые меры предосторожности, поскольку коронавирус больше не представляет угрозы для населения в целом. Об этом уже объявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Открытие торговых центров и парикмахерских, разрешение молодежи вернуться на улицу — всё это необходимо», — считает эксперт.

Кроме того, в процессе нормализации после потрясения от COVID-19 Саваш рекомендует четыре меры предосторожности: избегать скопления людей, держаться на расстоянии не менее двух метров, носить маску и мыть руки с мылом.

Однако Саваш не предвидит полного возвращения к докоронавирусному образу жизни без открытия вакцины.

Вместе с тем, по словам Саваша, Турция должна перестроить свою систему здравоохранения, как только закончится коронавирусный кризис.

«Персонализированная, благоразумная, защищающая, инклюзивная, основанная на фактических данных, точная и решительная», — так Саваш описал, какой, по его мнению, должна быть система здравоохранения.

Эксперт заключил, что здравоохранение должно стать локализованным и что количество центров семейного здоровья должно увеличиться.