На Волині розшукують чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО

Ківерцівська поліція шукає мешканця села Башлики, який пішов з дому два дні тому.

Про це повідомили в інформаційній службі Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області у неділю, 10 травня, пише Район.Ківерці.

Розшукується Лучинець Петро Ростиславович, 08.08.1957 року народження, що мешкає у селі Башлики за адресою: вул. 40-років Перемоги, 5. У п’ятницю, 8 травня чоловік пішов з дому близько 12:00. До сьогодні він не повернувся.

Прикмети: одягнений в зимову куртку темного кольору, байкову сорочку в клітинку, зелену футболку, сірі штани, зимові черевики темного кольору. Востаннє чоловіка бачили в селі Ромашківка Ківерцівського району.

З інформацією про місце перебування чоловіка звертатися за номером «102», або до слідчого Куця Андрія Васильовича: +380505873388, +300966771101.