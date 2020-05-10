Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней после 12 мая

11 мая президент РФ Владимир Путин проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса. На нем, в частности, будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Завтра у президента запланировано совещание», — ответил он на соответствующий вопрос о возможности продления карантина.

Напомним, изначально нерабочей в России стала неделя с 28 марта до 5 апреля. Затем этот режим продлили до 30 апреля, после — до 11 мая. На сегодняшний день в стране выявлены 209 688 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 34 306 человек. Суточный рост зараженных составил 5,5%, что является самым низким показателем с начала вспышки инфекции. За весь период в РФ от COVID-19 скончались 1 915 человек.