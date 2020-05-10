Опубликовано видео с места пожара в подмосковном хосписе

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места пожара, который произошел в хосписе в подмосковном Красногорске.

Согласно данным канала, по предварительной информации, в результате погибли десять человек. При этом по информации источника РИА Новости в экстренных службах, жертвами пожара стали семь человек. Telegram-канал Baza сообщает о девяти погибших. Уточняется, что все они были лежачими больными.

О пожаре в российском хосписе в Красногорске стало известно ранее 11 мая. Сообщалось, что внутри здания находились около 30 человек, из которых половина не могла выбраться самостоятельно.