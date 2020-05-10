В Татарстане могут отменить пропускную систему

В Татарстане с 12 мая могут отменить пропускную систему. Соответствующее обновленное постановление кабмина РТ опубликовано на портале правовой информации.

Так, во втором пункте документа сказано «рекомендовать гражданам соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами». В предыдущей версии постановления речь шла об обязанности татарстанцев оставаться дома.

Кроме того, в документе не упоминается требование о получении специальных разрешений или цифровых пропусков для выхода на улицу, но прямо об отмене этих норм не говорится.

Комментарий руководителя пресс-службы президента республики Лилии Галимовой «БИЗНЕС Online» получить не удалось. Ранее стало известно, что в понедельник, 11 мая, в 11:00 в кабинете министров РТ состоится брифинг о планах поэтапного выхода из режима ограничений в Татарстане. Предполагается, что на нем обсудят ослабление изоляции, а также озвучат изменения, касающиеся передвижения жителей республики.