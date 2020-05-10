В Татарстане могут отменить пропускную систему

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mavit
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В Татарстане с 12 мая могут отменить пропускную систему. Соответствующее обновленное постановление кабмина РТ опубликовано на портале правовой информации.

В Татарстане могут отменить пропускную систему

Так, во втором пункте документа сказано «рекомендовать гражданам соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами». В предыдущей версии постановления речь шла об обязанности татарстанцев оставаться дома.

Кроме того, в документе не упоминается требование о получении специальных разрешений или цифровых пропусков для выхода на улицу, но прямо об отмене этих норм не говорится.

Комментарий руководителя пресс-службы президента республики Лилии Галимовой «БИЗНЕС Online» получить не удалось. Ранее стало известно, что в понедельник, 11 мая, в 11:00 в кабинете министров РТ состоится брифинг о планах поэтапного выхода из режима ограничений в Татарстане. Предполагается, что на нем обсудят ослабление изоляции, а также озвучат изменения, касающиеся передвижения жителей республики.