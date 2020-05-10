Девять человек погибли в пожаре в подмосковном хосписе

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Стало известно изменение цен на лимоны, чеснок и лук
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Прослушать новость Остановить прослушивание close Алексей Дружинин/РИА «Новости» Президент России Владимир Путин заявил о важности обмена информацией с другими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое заявление он...
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