Девять человек погибли в пожаре в подмосковном хосписе

Источник новости: Lenta.ru
Популярные новости
Путин поведал о состоянии здоровья Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин выздоравливает от коронавируса, которым он недавно заразился. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который накануне проводил совещание по такой...
Глава МИД Украины назвал нового посла США в Киеве «классным мужиком»
Прослушать новость Остановить прослушивание close Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нового посла США в Киеве Кита Дейтона «классным мужиком», пишет...
Ученые рассказали, что нужно делать, чтобы не умереть от коронавируса
Ученые провели очередное исследование, во время которого удалось выяснить, как можно избежать тяжелых последствий и летального исхода в том случае, если человек заразился...
Команда «Астана Про Тим» выигрывает виртуальную велогонку «Джиро д’Италия-2020»
Сегодня, 9 мая, в День 75-летия Великой Победы казахстанская команда «Астана Про Тим» успешно завершила свое выступление на первой виртуальной многодневной гонке «Джиро...
Михаил Мишустин находится в VIP-палате
По данным СМИ, премьер-министр России Михаил Мишустин находится в Центральной клинической больнице в Москве. Госпиталь отвечает последним запросам по дизайну интерьеров и даже предлагает...