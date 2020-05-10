Тайные страницы Второй Мировой. Игорь Шишкин

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mavit
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Писатель Игорь Шишкин рассказывает о нераскрытых страницах истории первой половины 20-го века. Как в реальности складывалась ситуация, почему многие факты замалчиваются.