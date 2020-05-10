Фитонцидные свойства растений как невидимое оружие

В хирургическую клинику Киевского медицинского института пострадавшего привезли в бессознательном состоянии. В истории болезни было коротко записано: «Больной К., 24 года, ожог 3-й степени от взрыва бензинного резервуара. Размер ожога — более 60 процентов поверхности тела. Доставлен в клинику через два часа после ожога в крайне тяжелом состоянии, температура 40°; бредит».Случай был почти безнадежным. Общепризнанным считается — это подтверждено многолетним врачебным опытом в различных странах мира — что ожоги, которые занимают даже 33 процента поверхности тела, часто приводят к смерти. Тем не менее врачи начали борьбу за жизнь больного, ни на минуту не теряя веры в успех. Это была настоящая битва — долгая, трудная, требовавшая огромного постоянного напряжения всех сил. В этой битве врачи не были безоружны. В их руках было новое лечебное средство.Все с напряжением следили за исходом поединка между жизнью и смертью. Вскоре наступил перелом. А на 25-й день больного выписали в хорошем состоянии. На месте ожогов не было даже обезображивающих рубцов, которые остаются обычно при других методах лечения. Вылечили больного раствор иманина и мазь, содержащая это же вещество.

Что же такое иманин?

Несколько лет назад группа научных сотрудников Института микробиологии Академии наук УССР под руководством академика Виктора Григорьевича Дроботько выделила из обычного зверобоя так называемый фитонцидный препарат, который и получил название иманина. По внешнему виду это — порошок темно-коричневого цвета. Он не является химически чистым препаратом, а представляет собой комплекс веществ, среди которых есть и антибиотики. Иманин — пока один из немногих антибиотических препаратов, полученных из высших растений.Помимо лечения ожогов, он успешно применяется при лечении воспалительных ран, абсцессов, различных заболеваний кожи и даже «безобидного» насморка.Но самое интересное, что его лечебное действие основано на свойствах самого зверобоя, который подобно другим растениям, как это установлено теперь, обладает сильным, но невидимым оружием. Вот об этом-то оружии и пойдет речь.

В чем сила лука?

В одной старинной летописи рассказывается, как жители большого города, спасаясь от чумы, намазались Чесноковым маслом. И их будто бы не тронула страшная болезнь. Известно также, что еще более четырех тысяч лет назад древние египтяне лечили луком и чесноком многие болезни. Египтяне даже клялись чесноком.Самое же удивительное заключалось в том, что для предупреждения болезней нередко достаточно было просто носить луковицу чеснока на шее. Этот обычай был особенно распространен на Кавказе. На Украине для той же цели и сейчас набивают матрацы чебрецом и посыпают им пол, считая, что эта трава предохраняет от дряхлости и болезней.Чем же объясняются целебные свойства лука и чеснока? Как эти растения борются с микробами, вызывающими болезни?Врачи не знали этого и долго с недоверием относились к старым сведениям о лечебном действии растений.На эти вопросы ответил выдающийся советский ученый профессор Борис Петрович Токин. Оказалось, что лук и чеснок, а также хрен, дуб, береза, сосна и многие другие растения выделяют летучие вещества, обладающие свойством убивать различные бактерии, грибки, простейшие. Эти вещества получили название фитонцидов (фитон — по-древнегречески «растение», цид — «убиваю»),— Если лет десять назад еще можно было сомневаться в широкой распространенности фитонцидов,— рассказывает Б. П. Токин,— то сейчас, благодаря трудам многих советских исследователей, мы можем совершенно уверенно говорить о том, что абсолютно все растения, как на земле, так и в воде, будь то плесневый гриб или сосна, пион или эвкалипт, способны выделять фитонциды во внешнюю среду — в воздух, почву, воду.Интересно, что именно лук и чеснок — эти обыденные, тысячелетиями используемые в пищу растения, обладают наиболее мощным фитонцидным действием.Но медицине требуются не просто вещества, убивающие бактерии. Серная кислота тоже убивает бактерии, но ведь никому в голову не придет лечить ею раны. Наши великие ученые И. И. Мечников и И. П. Павлов учили, что лучшими лекарствами против заразных болезней являются не те, которые только убивают микробов, а те, которые, убивая их, одновременно повышают защитные силы человеческого организма. Многие фитонциды отвечают этим требованиям.Выяснилось, что фитонциды лука и чеснока легко убивают таких опасных болезнетворных микробов, как туберкулезная или дифтерийная палочки, стафилококки, стрептококки и сотни других. В то же время эти же фитонциды, как доказала молодая исследовательница из Сибири Н. Н. Миронова, улучшают рост и развитие тканей человека, способствуют их восстановлению. В определенных количествах фитонциды чеснока благоприятно влияют на нервную систему, усиливают выделение желудочного сока.На первых порах мощность, с которой действуют фитонциды, казалась невероятной. Туберкулезная палочка, как известно, отличается огромной устойчивостью. Карболовая кислота или сулема убивают ее лишь через 24 часа. Для пенициллина она вообще неуязвима. Защищенная как броней воскообразной оболочкой, она недосягаема и для большинства других лечебных препаратов. А фитонциды чеснока убивают ее в течение пяти минут!Мы еще не располагаем фитонцидными препаратами, которые бы излечивали туберкулез. Но полученные в лабораториях данные вселяют уверенность, что такие вещества со временем будут изготовлены Не только летучие вещества, но и сок лука и чеснока и даже высушенные растения губительно действует на бактерий. А вот в сваренном луке фитонциды обнаружить не удается. Выяснилось также, что разные сорта лука отличаются друг от друга по своим антибактериальным свойствам: южные сорта выделяют меньше фитонцидов, чем северные.Фитонциды лука, чеснока и других растений уже применяются при лечении загрязненных ран, ожогов, кожных болезней. В 1941 году врачи Филатова и Торопцев решили использовать фитонциды лука для лечения долго незаживающих ран. Из лука готовили кашицу, собирали ее в стеклянный сосуд и подносили на 8—10 минут к ране. Уже после одного такого сеанса количество микробов в ране резко снижалось, а нередко они исчезали полностью. Неслучайно микробиологи стали говорить: фитонциды настолько быстро вызывают гибель бактерий, что их действие можно сравнить разве с влиянием высокой температуры.

От капусты до черемухи

В практике, по-видимому, привьются в первую очередь фитонциды именно тех растений, которые издавна употребляются в пищу, и безвредность которых для человека не вызывает сомнений. Помимо лука и чеснока, следует упомянуть о капусте, фитонциды которой задерживают рост туберкулезной палочки и продлевают жизнь животных, зараженных туберкулезом.Ленинградские исследователи Н. М. Соколова и П. И. Бедросова не без основания считают, что капуста должна найти более широкое и разнообразное применение в общественном питании, как профилактическое средство в борьбе с туберкулезом.Обнаружилось, что мощными фитонцидными свойствами обладает и обычная черемуха.Был проведен простой опыт.Рядом с только что сорванной веткой черемухи поставили стакан с водой, в которой плавало множество инфузорий-туфелек. И стакан, и черемуху накрыли одним стеклянным колпаком. Не прошло и 20 минут, как все простейшие, находившиеся в воде, погибли.Но фитонциды черемухи, оказывается, губительны не только для мельчайших организмов. Они легко убивают мух, мошек, слепней и других насекомых. Четыре растертых почки черемухи убивают наиболее живучих насекомых через 15 минут. А через 20 минут убивают крысу.Наступила чудесная весенняя пора. Леса, одевшиеся в свежий зеленый наряд, так и манят к себе. Кто из нас не наслаждался чистым прохладным воздухом дубовой рощи, березового леса, хвойного бора? Но мало кто знает, что благотворное действие леса на наш организм заключается, в частности, в постоянном выделении деревьями летучих фитонцидов.Профессор Б. П. Токин вместе с микробиологом Т. Д. Янович и биологом А. В. Коваленок проделали научную «разведку», чтобы выяснить, в чем заключается это влияние. Вот что рассказывает Борис Петрович о результатах этой разведки:

— Летом в ясные дни в полдень мы изучали, какое количество различных бактерий и плесеней находилось в кубическом метре воздуха в сосновом бору, в молодой сосновой поросли, в кедровом лесу, в березовой роще, в зарослях черемухи, в смешанном лесу, над лесным лугом и над болотом. В воздухе березового леса их оказалось в десять раз больше, чем в сосновом бору. В воздухе молодого соснового бора микробов не оказалось совсем.Для медицины очень важно узнать точный «состав» микроорганизмов в разного типа лесах, степях, лугах, курортных местах. Еще важнее узнать, как ведут себя болезнетворные, опасные для человека микробы в атмосфере разных лесов. Работа в этом интересном направлении только начата.Количество летучих фитонцидов, содержащихся в лесах, по-видимому, огромно. Доказано, что один куст можжевельника может выделить за день 30 граммов летучих веществ, а один гектар можжевелового леса, по подсчетам ученых, может выделить их уже 30 килограммов!Советский исследователь М. А. Комарова провела удивительно простой, но очень интересный опыт. Она вносила в помещение яслей хвою пихты или ветви багульника. Число стрептококков в комнате уменьшалось в среднем в десять раз. При этом никакого неблагоприятного действия на организм детей эти растения не оказывали. С помощью фитонцидов пихты и багульника Комаровой удавалось быстро обезвредить воздух, зараженный коклюшной палочкой.Ленинградский биохимик профессор П. О. Якимов с полным основанием настаивает на необходимости использования бальзамов и смол растений для очистки воздуха школьных помещений.Дальнейшие углубленные исследования в этой, пока еще малоизведанной области науки, позволят ученым дать всем нам немало практических советов. Они смогут подсказать, какие декоративные растения более полезно иметь дома, в детском саду, в школе; какими деревьями следует озеленять улицы городов и поселков; наконец, в каких лесах строить санатории и дома отдыха.Более того, очень возможно, что, изучив фитонцидные свойства растений, мы сумеем заставить растения очищать от вредных бактерий, хотя бы частично, не только воздух жилых помещений, но и воду в реках и озерах, и даже почву. Конечно, трудно себе представить, чтобы почву обеззараживали, «посыпая» ее фитонцидами. Это нереальная задача. Однако очистить почву от болезнетворных микробов можно, сажая определенные растения. Выделяемые этими растениями фитонциды действуют губительно на вредных микробов.Установлено, например, что клевер, вика, озимая пшеница, рожь, чеснок, а также лук, в процессе прорастания, очищают почву от спор сибирской язвы. Ленинградский ученый профессор Полтев утверждает, что дезинфекция почвы с помощью фитонцидных растений открывает широкие и, главное, реальные возможности оздоровления почвы больших территорий и на большую глубину.

Растение против растения

До сих пор мы говорили только о влиянии растений на микроорганизмы. А какое значение имеют фитонциды во взаимной жизни высших растений? Безразлично ли растению то сообщество, в котором оно произрастает? Иными словами: влияют ли растения друг на друга и в чем это влияние сказывается?Проведем простой опыт. Букетик цветущего ландыша и несколько свежесорванных веточек сирени поставим в разные банки с водой. В другую же банку поставим ландыши и сирень вместе. Легко заметить, что сирень, находящаяся в одной банке с ландышами, завянет значительно скорее, чем та, которая стоит отдельно. Ландыш оказывает явно неблагоприятное действие на веточки сирени.Имеются сведения, что дуб и орех в природных условиях тормозят развитие друг друга. Агроном А. Г. Высоцкий, работающий в Алтайском крае, заметил, что фитонциды из корневища молочая угнетают сахарный буряк, кукурузу, просо, пшеницу и картофель. Доказано, что фитонциды житняка и овса ускоряют прорастание пыльцевых зерен люцерны, а фитонциды тимофеевки, наоборот, замедляют его.Само собой понятно, насколько важно изучить взаимоотношение фитонцидов различных растений. Это позволит более разумно, более осмысленно производить подбор различных растений при посадках садов, скверов, цветников, правильнее регулировать севообороты.Несколько лет назад было впервые открыто еще одно ценное свойство фитонцидов. Обнаружилось, что некоторые из них являются врагами вирусов, против которых еще не найдено надежное средство борьбы. Сок агавы, например, разрушает вирус бешенства, а фитонциды почек тополя, антоновских яблок и особенно эвкалипта губительно действуют на вирус гриппа.В Тамбове заслуженный ветеринарный врач РСФСР М. П. Спиридонов уже использовал фитонциды тополя в борьбе с вирусным заболеванием — ящуром рогатого скота. А в 1950 году Н. И. Антонов и Ю. В. Вавилычев сообщили, что им удалось с помощью фитонцидов чеснока излечить двенадцать собак, больных чумой. (Раствор чеснока вводился животным внутривенно.)Кто знает, может быть, именно среди фитонцидов высших растений удастся найти первые высокоэффективные средства против тяжелейших вирусных заболеваний.

Неопалимая купина

В библейской легенде неопалимая купина — горящий, но не сгорающий терновый куст.На Кавказе, в Южной Сибири и в некоторых других местах произрастает растение, которое называют «ясенец белый». Это растение имеет и другое название — «неопалимая купина». Каково происхождение этого необычного названия и связано ли оно с легендой?Вот что рассказывает об этом известный советский ботаник Н. М. Верзилин.— В теплый безветренный день это растение как бы окутано невидимым фитонцидным облаком. Стоит поднести к купине зажженную спичку, и вокруг растения вспыхивает мимолетное пламя. Составные части выделяемых им летучих веществ горючи. Они-то и дают вспышки огня. Таким образом, куст как бы горит, но не сгорает. Отсюда и название «неопалимая купина». Фитонциды купины ядовиты для человека. Тот, кто задумает нарвать букет этого очень красивого с одуряющим запахом растения, рискует получить трудно излечимые и болезненные раны. Из рассказов жителей города Алма-Аты, в окрестностях которого много купины, известно, что иногда ожог появлялся даже у тех, кто подходил к растению не ближе полутора-двух метров. Коренные жители поэтому избегают даже приближаться к ясенцу.Как видим, летучее оружие растений обращается иногда и против человека.Другое, не менее ядовитое растение — красивый кустарник сумах, который часто разводят в парках и садах. Людям, подверженным действию его фитонцидов, достаточно подержать в руках листья или ветки этого растения, чтобы у них на коже появились пузыри, повысилась температура. Заболевание проходит очень тяжело и в результате его нередко сходит кожа.Листья этого кустарника содержат очень едкий млечный сок, насыщенный ядовитыми веществами. О силе действия этого вещества можно судить по тому, что одной миллионной части грамма его достаточно, чтобы вызвать ожог кожи.Подобных случаев вредного, а иногда и просто ядовитого действия растений на человека на расстоянии в действительности, по-видимому, значительно больше, чем мы знаем. Поэтому наряду с изучением благотворно действующих на человека бактереубивающих фитонцидов нельзя упускать из виду и те растения, которые могут оказаться опасными для нас.Мы еще очень мало знаем о фитонцидах. Ведь и сами они были открыты совсем недавно.Предполагают, что способность выделять особые летучие противобактериальные вещества, с помощью которых растение как бы само себя обеззараживает, очищается от вредных микроорганизмов, выработалась в ходе длительного развития, как одно из приспособлений к существованию. Выделение фитонцидов усиливается при ранении растений. А такие ранения могут наносить ветер, дождь, насекомые, птицы, животные и даже размножающиеся в тканях растений паразитические грибки и бактерии.Известно также, что фитонцидные свойства растений сильно изменяются в зависимости от времени года, от стадии развития растения.В настоящее время фитонциды еще не получили достаточного распространения в медицинской практике. Это объясняется главным образом малой стойкостью большинства из них, трудностью получения фитонцидных препаратов с определенным и постоянным химическим составом. Для химиков в этой области непочатый край работы.Б. ЗатуловскийЗнание сила №6_1958