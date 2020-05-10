В Китае крысы начали заражать людей гепатитом

30 апреля поступила информация о редком заражении. Житель Гонконга попал в больницу из-за болей в области печени. После того, как специалисты сделали необходимые анализы, удалось установить, что мужчина болен крысиным гепатитом Е. Если бы мужчина обратился к специалистам по другому вопросу, то в конечном результате болезнь могла бы остаться незамеченной.

На сегодняшний день в Гонконге насчитывается уже десять зараженных. Пока что эксперты не могут понять, каким именно образом инфекция проникает в организм человека. Но все это происходит далеко не случайно, ведь за первым случаем сразу же последовали еще. Специалисты предположили, что вирус мог мутировать и теперь без проблем передается людям.

Особенно опасен гепатит Е для беременных женщин и тех людей, которые имеют достаточно слабый иммунитет или же страдают разного рода тяжелыми заболеваниями.