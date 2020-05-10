В Нью-Йорке от загадочного синдрома начали умирать дети

Коронавирус в последнее время начал очень быстро распространяться среди детей. Подобное происходит во всех странах мира. Как удалось выяснить, данный вирус опасен не только для взрослого населения, но также и для детей. В Нью-Йорке погибло трое детей из-за загадочного синдрома, развитие которого было спровоцировано коронавирусом, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. За последние сутки умерло трое детей. Об этом заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Кроме того, еще 73 детей заболели странным заболеванием, которое имеет симптомы, напоминающие Касаки. Данная болезнь становится причиной развития воспалительного процесса в сосудах по всему телу. Губернатор добавил, что большинство больных детей не имеют никаких признаков респираторного характера, которые могли бы указывать на коронавирус, но при этом тесты на вирус все положительные. Раньше специалисты были уверены в том, что коронавирус не станет причиной смерти молодых людей. Но, похоже, для вируса не играет никакой роли возраст. Поэтому сейчас родителям стоит быть особенно внимательными и обращать внимание на состояние детей. Особенно должны встревожить такие симптомы, как изменение цвета кожного покрова, сильное сердцебиение у ребенка, лихорадка и болезненные ощущения в груди и в животе.