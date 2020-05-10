Названы пять способов исключить сахар из рациона

Отказ от сахара — важное решение в области питания и здоровья. Однако как сделать так, чтобы этот отказ не превратил жизнь в ад? С точки зрения биологии нет причин, по которым человеку нужен сахар.

Употребление сахара — это легкий и быстрый способ поднять уровень глюкозы в крови, но на самом деле это нужно только при определенных обстоятельствах.

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В обычной жизни здоровому человеку сахар вообще не нужен. Как правило, люди регулярно употребляют сахар, чтобы сделать пищу более вкусной, пишет Новое Время.

Регулярное потребление сахара чревато ожирением и способствует развитию хронических заболеваний, например, диабета. Кроме того, злоупотребление сахаром опасно из-за риска возникновения сердечно-сосудистых заболевания, рака и болезни Альцгеймера.

Полный отказ от сахара дает только преимущества и не несет негативных последствий для здоровья. Отказавшись от сахара, человек перестает употреблять пустые калории, снижает риск развития множества заболеваний и замедляет старение, а, как известно, сахар ведет к образованию преждевременных морщин.

Безопасная норма сахара составляет не более шести чайных ложек в день для женщин и девяти для мужчин. Как говорит ВОЗ, в среднем в Европе и США эта цифра превышает 20 ложек в день.

Конечно же, никто не добавляет в чай и кофе шесть ложек сахара.

Зачастую человек просто не подозревает, что в каком-то продукте есть сахар. Не секрет, что сахар содержится не только в сладостях. Он есть в кетчупах и соусах, мясных «деликатесах» и соках. Таким образом, чтобы исключить сахар из рациона, недостаточно отказаться от конфет и тортов. Кроме этого, потребуются еще и аналитические навыки.

Отказаться от соусов и кетчупов

Допустим, вы приготовили кусок мяса, а также идеальный гарнир (например, из цельнозерновых спагетти). Все это вы залили безобидным соусом, и получили дозу сахара, которую можно сравнить с шоколадным эклером. Все дело в соусе, кетчупе, горчице и заправках для салата, которые содержат до 5 г сахара в одной столовой ложке.

Любителей хлопьев и мюсли также поджидает неприятность в виде обилия сахара, который содержится в этих продуктах.

Перед тем, как купить мюсли, следует внимательно читать состав продукта на этикетке.

Не верьте в сиропы

Не стоит забывать, что зачастую производители не хотят избавляться от сахара в своих продуктах, так как это экономически нецелесообразно.

Прежде всего, сахар — это недорогой способ сделать продукт приятным на вкус. К тому же, сахар — дешевый способ продлить срок хранения продукта. Многие потребители знают, что сахар вреден и поэтому производители стали прятать сахар под другими названиями.

В составе продукта могут упоминаться сахароза, фруктоза, декстроза, кукурузный или рисовый сироп и солод. Однако в любом из этих случаев речь идет о сахаре.

В США недавно приняли закону, обязывающий производителей обозначать на этикетке, что продукт содержит «добавленный сахар». Закон вступит в силу лишь с июля 2021 года.В Европе таких законов нет.

Осторожнее с напитками

Все популярные газированные напитки и соки щедро сдобрены сахаром. В 0,5 л газировки может содержаться от 30 до 50 г сахара.

В «диетических» напитках, как правило, используется искусственные подсластители, которые в десятки раз превосходят обычные напитки по уровню сладости.

Избегайте «здоровых» продуктов

Во многих так называемых «здоровых» продуктах слишком много сахара. Так, некоторые «здоровые завтраки» могут содержать столько подсластителей, что в одной порции человек получает 10 г сахара.

Нельзя не упомянуть и такой полезный продукт, как йогурт, в котором содержится множество витаминов и микроэлементов. Но производители не жалеют для этого продукта сахара.В 300-грамовой бутылочке его может быть до 30 г.

Ищите альтернативу

Лучший способ — сосредоточиться на фруктах и овощах, а также цельнозерновых продуктах. Но и в них тоже есть сахар. В одном крупном яблоке его может до 30 г.

Но в яблоках содержится клетчатка, которая способствует быстрому насыщению и помогает организму медленнее усваивать сахар. Кроме того, во фруктах много витаминов и минералов.

А вместо салатных «заправок» лучше использовать оливковое масло или винный уксус. Также лучше покупать натуральный йогурт без сахара и добавлять в него фрукты. Мясо можно приправлять всевозможными специями вместо кетчупов.

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