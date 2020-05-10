Осужденный экс-депутат Алтайского Заксобрания досрочно покинет колонию решению суда

Рубцовский городской суд решил вернуть свободу бывшему депутату Алтайского Заксобрания и экс-владельцу разорившегося АО «Ключевской элеватор» Юрию Титову, которого три года назад осудили за пособничество в крупной растрате. Как уточнили ИА «Банкфакс» в пресс-службе суда, решение по делу об условно-досрочном освобождении Титова было принято 29 апреля и должно вступить в силу в течение 10 дней. Таким образом, уже после Дня Победы бывший парламентарий покинет стены колонии.

По словам помощника председателя Рубцовского городского суда, Юрий Титов настаивал не только на досрочном выходе из исправительного учреждения, но и на освобождении от штрафа, назначенного ему ранее. Однако в этой части ходатайства Титову было отказано. Решение суда пока не вступило в законную силу, у бывшего депутата есть 10 дней на то, чтобы его обжаловать. По истечению данного срока Юрий Титов может считать себя свободным человеком. Таким образом, он провел в колонии лишь две трети из назначенного ему срока.

Напомним, в конце августа 2017 года суд признал виновными в растрате бывшего директора АКГУП «Алтайстройзаказчик» Вадима Золотарева, а также его подельника — экс-владельца «Ключевского элеватора» Юрия Титова. Партнеры составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ, которые в действительности на объекте не выполнялись, после чего предоставили указанные документы к оплате. В результате преступных действий федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме 45 млн рублей. В итоге Юрия Титова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), приговорили к четырем годам колонии общего режима. Суд обязал фигурантов возместить нанесенный ущерб в солидарном порядке.