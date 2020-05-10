Контролируемая социальная жизнь: Турция вступает во вторую фазу борьбы с коронавирусом

«Пандемия находится под контролем, но реальность вируса не изменилась. Ваши дома остаются самым безопасным местом против вируса», — цитирует Коджу Sabah.

Он сказал, что Турция «завершила первый этап борьбы с коронавирусом», но добавил, что теперь люди должны вести «контролируемую социальную жизнь»,

«Наша цель на первом этапе состояла в том, чтобы взять вирус под контроль. Нашей стратегией на втором этапе будет управляемая социальная жизнь. Мы движемся к свободному, но осторожному образу жизни», — сказал Коджа после заседания научного совета по коронавирусу.

Он также уточнил, что под контролируемой социальной жизнью он имеет в виду два основных правила. «Во-первых, используйте маски, если вам нужно выйти на улицу. Во-вторых, сохраняйте социальную дистанцию», — добавил министр.

Результаты усилий по борьбе с вирусом, а также успехи в диагностике и лечении в стране доказывают, что Турция держит пандемию под контролем, отметил министр.

По его словам, на новом этапе страна стремится ликвидировать болезнь, вновь открыть бизнес и установить новые правила социального поведения, чтобы предотвратить любое возобновление вспышки.

Он подчеркнул, что правительство опубликует рекомендации для предприятий, чтобы обеспечить сохранение коронавируса, когда они откроются на следующей неделе. Это также позволит увеличить потенциал тестирования и продолжить усилия по отслеживанию контактов.

Торговые центры вновь откроются 11 мая, и только ограниченное число людей будет допущено внутрь, но Коджа сказал, что рестораны и кафе внутри торговых центров не откроются.

Парикмахеры и парикмахерские также будут работать, но в выходные дни карантин продолжится в 31 городе, включая Анкару и Стамбул.