Виды женских плащей

Женский плащ является неотъемлемой частью гардероба. Правильно подобранная вещь способна подчеркнуть фигуру женщины и при этом все недостатки будут скрыты. Вы можете выбрать женский плащ на сайте https://lorica.su/. Сегодня мы расскажем вам о видах женских плащей. Оставайтесь с нами!

Плащ в английском стиле является классический моделью с прямым силуэтом, а также английским воротником. Его длине обычно до колен или ниже. Балмакаан это однобортное длинный плащ из грубой шерсти, имеющее рукава типа «реглан», короткий воротник и супатную (скрытую) застежку. Названо в честь охотничьих угодий в Шотландии, недалеко от города Инвернесс. Британская теплая шинель – вариант двубортного плаща серо-коричневого цвета, имеющего «стоящие» лацканы, эполеты на плечах и коричневые кожаные пуговицы. Бушлат представляет из себя короткий тёплый плащ в матросском стиле, с накладными карманами, чаще двубортное. Даблфейс это двусторонний плащ. Даффлкот является одним из видов короткого плаща, которое имеет свободный покрой. Его иногда называют «морской курткой», потому что основой для его создания послужила форма английских матросов. Его особенности – капюшон, накладные карманы, застежка с помощью навесных петель. Ткань – теплая шерсть с начесом. Наиболее популярным для даффлкота является синий цвет, хотя форма моряков – цвета верблюжьей шерсти. Запашной плащ это модель, которая не застегивается, а запахивается и закрепляется на теле с помощью пояса. Появилось в моде в начале XX века. Инвернесс (Inverness) – длинный плащ свободного покроя с отстегивающимся капюшоном. Коверкот – узкий плащ из саржи длиной до колен – вариант одежды для верховой езды и охоты. К характерным особенностям модели этого пальто следует отнести наличие четырех декоративных швов на манжетах и по нижнему краю. Плащ кокон это объемное пальто в области талии, напоминает форму кокона. Копар – длинное пальто из кожи. Кромби – классический английский плащ с супатной застежкой из шерстяной ткани темного цвета. Плащ лоден-имеет классическую длину с подплечниками и складкой сзади, непременно из ткани лоден.

Макинтош – плащ или легкое пальто прямого силуэта, с небольшим отложным воротником, с обязательной шлицей на спине, супатной застежкой и прорезными карманами-листочками, расположенными наклонно. Пояс и паты на рукавах имеют пряжки. Модель названа в честь шотландского химика Чарльза Макинтоша, который создал первые непромокаемые плащи из ткани с пропиткой латексом каучука.