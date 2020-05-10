Власти Татарстана изменили режим самоизоляции

Кабинет министров РТ обновил постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Изложенный в новой редакции документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Большинство ограничительных мер в связи с ситуацией с COVID-19 сохранили силу до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. На территории РТ гражданам рекомендуется «соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами».

При этом некоторые пункты подверглись изменениям.

В частности, разрешается работа салонов по продаже транспортных средств и торговые залы с непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа.

Ранее с 23 апреля запретили работу объектов розничной торговли с 22:00 до 6:00, кроме аптек. Теперь круглосуточно могут работать и автозаправочные станции (АЗС).

Кроме того, с 12 мая запрещаются:

вход и нахождение в объектах розничной торговли, в транспорте при осуществлении перевозок пассажиров и багажа (в том числе такси) и общественных местах без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

нахождение граждан на детских игровых и спортивных площадках, в том числе во дворе дома (кроме работников организаций, обслуживающих данные объекты);

межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, кроме перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

государственная регистрация заключения брака с общим количеством участников более 10 человек.

Лицам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания рекомендовано не покидать места самоизоляции.

Однако теперь им разрешили выйти из дома, чтобы обратиться за медицинской помощью в случае угрозы жизни и здоровью, сходить в ближайший магазин, съездить на работу (если невозможна дистанционная форма), выкинуть мусор, выгулять домашнее животное на расстоянии 100 м от дома и отправиться на дачу (или вернуться с нее).

Отмечается, что изменения вступают в силу с 12 мая 2020 года. Предыдущие постановления по ситуации с коронавирусом, опубликованные в период с 19 марта по 30 апреля, признаны утратившими силу.