Путин и Назарбаев обменялись поздравлениями в честь Дня Победы

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Путин и Назарбаев обменялись поздравлениями в честь Дня Победы

Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора политики обменялись взаимными поздравлениями в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обменялись сердечными поздравлениями», — уточнили в Кремле.

Ранее Путин в ходе торжественных мероприятий в Москве возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и поздравил россиян с Днем Победы.

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