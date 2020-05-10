Число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Турции достигло 133 тыс. 721

Общее число случаев заболевания увеличилось на 1 тыс. 977, достигнув 133 тыс. 721.

Вместе с тем число ежедневных смертей и новых случаев заболевания резко сократилось по сравнению с пиками, зафиксированными в прошлом месяце.

В общей сложности 82 тыс. 984 человека уже вылечились от инфекции.

Кроме того, число тестов, проведённых в Турции за последние 24 часа, составило 30 тыс. 395, в результате чего общее число тестов во время вспышки болезни достигло 1,27 млн.

«Количество тестов скоро достигнет 1,5 миллиона. Частичное повышение, которое привлекло внимание вчера, пошло вниз. По сравнению со вчерашним днём (6 мая — ред.) вновь наблюдается снижение числа смертей и пациентов в реанимации», — написал министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своём Twitter.