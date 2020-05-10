Власти РТ объявят план поэтапного выхода из режима самоизоляции

В понедельник, 11 мая, в 11:00 в кабинете министров РТ состоится брифинг на тему «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, и планах поэтапного выхода из режима ограничений». Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

В мероприятии примут участие заместитель премьер-министра РТ, руководитель республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Лейла Фазлеева, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина, министр здравоохранения РТ Марат Садыков, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов.

Предполагается, что на брифинге обсудят меры поэтапного ослабления режима изоляции, а также озвучат изменения, касающиеся передвижения жителей республики.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по РТ назвала условие, при котором могут снять ограничения, введенные из-за коронавируса, в Татарстане.

Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание с губернаторами, посвященное ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Он поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции с 12 мая и разослать их регионам для подготовки.